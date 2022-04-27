Путин: все задачи спецоперации на Украине будут выполнены

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Все задачи специальной военной спецоперации, которую РФ развернула на Украине, будут выполнены, заверил на заседании Совета законодателей в Петербурге президент Владимир Путин. Он в очередной раз подчеркнул, что её основной целью является защита жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Крыма и всей России. Глава государства добавил, что российские солдаты предотвратили масштабный конфликт, который бы мог произойти на территории страны, но уже по иным сценариям.

Все задачи спецоперации, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать меры безопасности жителям ЛДНР, российского Крыма и всей нашей страны, — сказал Путин.

22 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что Россия достигнет своих целей в спецоперации на Украине. Он выразил согласие с предположением о том, что работа Вооружённых сил РФ может продлиться до конца следующего года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, в чём отличие спецоперации от войны. По словам спикера ГД, полномасштабная война повлекла бы за собой совершенно иные последствия, нежели спецоперация. В случае если бы Россия последовала примеру США в тактике ведения боевых действий, от Украины осталась бы «выжженная земля». Он подчеркнул, что российские военные жертвуют своими жизнями для освобождения мирных жителей, а не убивают их.