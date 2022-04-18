Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

На Украине начинается следующая фаза российской спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию India Today. Министр напомнил, что операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

Следующая фаза этой операции сейчас начинается. И мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации, — сказал он.

Ранее Лавров отмечал, что у России не было иного выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, поскольку Украина усилила обстрелы территорий республик. По словам министра, Запад намеренно использовал украинского лидера Владимира Зеленского против России, чтобы пойти наперекор Минским соглашениям. Лавров добавил, что Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, поэтому его заявления не следует воспринимать всерьёз.

Глава МИД России также заверил, что Москва не стремится сменить режим на Украине. Он подчеркнул, что у жителей страны должна быть свобода выбора и им самим предстоит решить, как жить далее.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, её цель состоит в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны украинских властей.