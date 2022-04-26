Политолог объяснил, почему Китай не станет поддерживать США против России Политолог Коровин: Китай не поддержит США из-за однополярной политики Вашингтона

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Китай не станет поддерживать антироссийскую политику США, так как в Пекине ориентируются на строительство многополярного мира, заявил политолог Валерий Коровин. Он подчеркнул, что китайские власти не согласны с единоличным доминированием Штатов по всему миру, пишет «Слово и Дело».

Отправной точкой является ориентация Китая на строительство многополярного мира. В Китае давно разочарованы в американской однополярности, видят все издержки американского единоличного доминирования и абсолютно с этим не согласны. В этом смысле ориентация на США — маловероятный сценарий, потому что это будет означать отказ от курса на многополярный мир, — подчеркнул Коровин.

По его мнению, Китай будет поддерживать Россию, так как Москва является основным инициатором строительства многополярного мира. Коровин убеждён, что в этом вопросе сходятся интересы Пекина и Запада. Он также предположил, что в Китае начнётся своя спецоперация по возвращению Тайваня «в родную гавань».

Ранее замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что Китай намерен продолжить укреплять стратегическое сотрудничество с Россией. По его словам, Пекин будет защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации.