В Cовфеде прокомментировали отказ Белоруссии следовать рекомендациям ВОЗ

https://static.news.ru/photo/47f884d8-8d7f-11ea-84c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу или нет — внутреннее дело Белоруссии, но бесконтрольный рост числа заболеваний может быть критическим для национальной медицины. Об этом заявил сенатор Олег Морозов.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию. При этом темпы прироста новых случаев COVID-19 в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. Отмечается, что в ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования в стране.

ВОЗ выразила обеспокоенность, дала рекомендации. Насколько следовать им — это внутреннее дело Белоруссии, — сказал Морозов РИА Новости.

Он добавил, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, которые слишком дорого обойдутся. По его мнению, «беду нельзя пускать на самотёк».

Ранее белорусский лидер сообщил, что с начала года от отравления алкоголем или в результате самоубийств в республике погибло в пять раз больше людей, чем от коронавируса, а число жертв COVID-19 сопоставимо с количеством утонувших, пишет NEWS.ru.