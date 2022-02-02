Постоянное расширение НАТО в итоге приведёт к его распаду, заявил чешский аналитик Ян Кампбелл. По его словам, он хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее, сообщает Parlamentní listy.

Кампбелл предположил, что в ближайшее время НАТО не будет принимать новых членов. Отказ Альянса от расширения состава продиктован инстинктом самосохранения.

Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялось каждую неделю, а не раз в несколько лет. Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее исчезнет в архивах, — отметил аналитик.

Он добавил, что с прекращением существования Альянса «страсти, ложь и лицемерие» уйдут в прошлое, а мир будет спать спокойнее.

Ранее чешский эксперт в области безопасности Давид Богбот рассказал, что НАТО следует отказаться от мысли о членстве Украины в Альянсе, чтобы избежать вооружённого конфликта с Россией. США и их союзники должны учесть справедливую позицию Москвы по этому вопросу, поскольку у РФ сильная и хорошо обученная армия.