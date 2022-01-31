США и их союзникам по НАТО следует отказаться от мысли о членстве Украины в Альянсе, чтобы избежать вооружённого конфликта с Россией. Им надлежит учесть позицию Москвы по этому вопросу, поскольку у РФ сильная и хорошо обученная армия. Об этом чешский эксперт в области безопасности Давид Богбот заявил в интервью изданию Parlamentní listy.

Он отметил, что ситуация по-прежнему напряжённая, а возможный локальный конфликт между Россией и Украиной грозит перерасти в мировую войну. Для НАТО столкновение не будет аналогично операциям в Афганистане и на Балканах, поскольку российская армия технологически не отстаёт от войск Альянса и при этом значительно лучше обучена.

Мы не должны забывать, что Россия стояла бы на стороне справедливости. В том, что говорит Путин об Украине, то есть о том, что её членство в НАТО — стратегический риск для России, есть логика. Но ни НАТО, ни Соединенным Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах, — сказал Богбот.

По его мнению, причиной обострения отношений стало то, что Запад долгое время отказывался воспринимать Россию как сильную державу. При этом Москва, имея достаточные силы, настроена на мирное и выгодное сотрудничество с Европой.

Ранее российские власти неоднократно опровергали заявления стран Запада о готовящейся агрессии в отношении Украины. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин интервью The Sunday Times в очередной раз заверил, что в РФ нет намерений вторгаться в соседнюю страну. Он подчеркнул, что создавшаяся напряжённость должна быть устранена дипломатическим путём. Он добавил, что расширение НАТО нанесёт удар по безопасности в Европе, и особенно для России. Поэтому Москве необходимы серьёзные юридические гарантии того, что Киев не подпишет соглашения о вхождении в ряд членов Альянса.