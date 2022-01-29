Посол РФ в Лондоне: Россия не хочет войны с Украиной

Россия не желает войны с Украиной, а нынешнюю напряжённость нужно устранять дипломатическими способами, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью The Sunday Times. Он также исключил вариант опережающего нападения Москвы на украинскую территорию.

Всё против этого, и мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешён дипломатическим путём, через переговоры, — сказал дипломат, отвечая на вопрос, хотят ли в России войны.

Он также исключил возможность, что российские силы первыми нападут на Украину. Дипломат также отрицательно ответил на вопрос, может ли он предусмотреть такое развитие ситуации, что войска России вторгнутся на Украину без предварительного удара, или какой-нибудь иной сценарий вторжения.

Нет, совершенно нет. Ни одно российское официальное лицо никогда не говорило чего-то, что угрожало бы украинцам, так что у нас абсолютно нет никакого намерения делать это, — подчеркнул посол.

Келин высказал мнение, что расширение НАТО нанесёт удар по безопасности в Европе, и особенно для России. Он также подчеркнул, что России требуются серьёзные юридические гарантии того, что Киев не подпишет соглашения о вхождении в ряд членов Альянса.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления США о том, что Россия угрожает Украине. По его словам, даже украинские официальные лица утверждают, что угрозы со стороны Москвы нет. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе её навязывает, преследуют корыстные цели. Американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.