В Британии спрогнозировали ослабление Черноморского флота России Минобороны Британии спрогнозировало ослабление влияния России в Черном море

Фото: Министерство обороны РФ

Влияние России в акватории Черного моря может быть существенно ослаблено вследствие любой демонстрации способности Украины угрожать Новороссийску, пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter. В ведомстве отмечают, что подобные действия мгут стать серьезным вызовом для Черноморского флота. Говоря о Новороссийске, в Минобороны Британии напоминают о появившемся в СМИ сообщении об атаке нефтегавани беспилотником ВСУ. Российское министерство эту информацию не подтверждает.

Любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ. <...> Это также еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море, — говорится в сообщении.

Кроме этого представители британского Минобороны считают, что у российских судов в Черном море существуют трудности после ударов беспилотников по Севастополю, в связи с чем они и были перевезены в Новороссийск. Минобороны России эту информацию также не подтверждает.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что ночью 18 ноября морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске, причинив незначительные повреждения. На перевалочном комплексе «Шесхарис» грузится нефть с месторождений России, Казахстана и Азербайджана для отправки за рубеж.

Позднее представитель компании «Транснефть» Игорь Демин отверг информацию о нападении морского дрона ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском. По его словам, никаких повреждений на энергетическом объекте не зафиксировали.