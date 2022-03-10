В Боливии скончался убийца Че Гевары

Отставной сержант армии Боливии Марио Теран, казнивший революционера Эрнесто Че Гевару 55 лет назад, скончался в возрасте 80 лет. По сообщению телеканала Telesur, причиной смерти Терана стала болезнь лёгких.

Информацию о смерти боливийца подтвердил отставной генерал Гари Прадо, который командовал подразделением, взявшим в плен Че Гевару в 1967 году.

Напомним, что Че Гевару захватили в плен в 1967 году в ходе специальной операции боливийских военных и сотрудников ЦРУ. Убить революционера предоставили Терану после того, как тот вытянул короткую соломинку в споре с другими солдатами за право убить команданте. Отметим, что солдату запретили стрелять в упор, чтобы сымитировать гибель Че Гевары в естественных, боевых условиях. Сотрудники ЦРУ и боливийцы хотели избежать обвинений в том, что революционер был казнён без суда и следствия.

В апреле 2021 года Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Об этом он заявил в ходе VIII съезда партии в Гаване.

В 2018 году Кастро оставил посты главы Госсовета и Совета министров Кубы, сохранив за собой должность лидера компартии. Как отмечали западные СМИ, уход политика является историческим событием, так как завершается эпоха правления революционеров, братьев Фиделя и Рауля Кастро.