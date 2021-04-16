Рауль Кастро объявил об уходе с поста главы компартии Кубы

https://static.news.ru/photo/a4d83324-9ee5-11eb-9386-96000091f725_660.jpg Рауль Кастро Фото: kremlin.ru

Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК коммунистической партии Кубы. Об этом он заявил в ходе VIII съезда партии в Гаване.

Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации, — цитирует Кастро официальная газета компании Granma.

Ранее СМИ сообщили, что нынешний съезд партии может стать последним для 89-летнего Кастро в качестве первого секретаря ЦК партии. Ожидается, что в понедельник пост перейдёт его преемнику, которым может стать президент Кубы Мигель Диас-Канель. При этом Кастро даже после ухода сохранит влияние на политические процессы в стране, отмечают аналитики.

В 2018 году Кастро оставил посты главы госсовета и совета министров Кубы, сохранив за собой должность лидера компартии. Как отмечают западные СМИ, уход политика является историческим событием, так как завершается эпоха правления революционеров, братьев Фиделя и Рауля Кастро.

Как сообщал NEWS.ru, США в середине января внесли Кубу в список стран, спонсирующих деятельность террористических группировок. По словам занимавшего на тот момент должность главы Госдепартамента Майка Помпео, кубинские власти многократно оказывали поддержки актам международного терроризма. Для этого они предоставляли преступникам убежище.