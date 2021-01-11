США внесли Кубу в список спонсоров терроризма

https://static.news.ru/photo/590602ca-237e-11ea-a767-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Freddie Everett/State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов приняли решение внести Кубу в список стран, спонсирующих деятельность террористических группировок, заявил американский государственный секретарь Майк Помпео.

Госдепартамент внёс Кубу в список государств — спонсоров терроризма, — сказал он.

По его словам, кубинские власти многократно оказывали поддержки актам международного терроризма. Для этого они предоставляли преступникам убежище, передаёт ТАСС.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует такой шаг. Он должен осложнить администрации следующего американского лидера Джо Байдена работу по нормализации отношений с островным государством.

Кроме того, в конце декабря 2020 года газета The New York Times писала о такой возможности. Тогда журналисты отмечали, что администрации Байдена потребуется несколько месяцев для исключения Кубы из этого списка.

В список государств, финансирующих терроризм, также входят Северная Корея, Сирия и Иран.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. Сразу после этого Соединённые Штаты ввели против островной страны торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году занимавший пост президента США Барак Обама признал, что политика Вашингтона в отношении Гаваны неэффективна, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении ограничительных мер. После того как американским президентом стал Дональд Трамп, Вашингтон вернулся к прежнему курсу в отношении Кубы, писал NEWS.ru.