В Болгарии раскритиковали высылку российского дипломата из Скопье

https://static.news.ru/photo/98bae564-b93e-11eb-9513-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Читатели болгарского издания «Факти» возмутились решению властей Северной Македонии выслать из страны российского дипломата из-за солидарности с Чехией.

Представляю, как Путин, узнав об этом, стал искать на карте мира, где эта «страна» находится. Надеюсь, у него были новейшие карты, а то на старых бы он её не нашёл, — пошутил пользователь с ником Бай Ламби.

Другой комментатор назвал властей Северной Македонии «русофобами». Пользователь Нека Сега заявил, что рассчитывать на северных македонцев — это всё равно, что «иметь дело с украинцами и ждать от них благодарности».

14 мая власти Северной Македонии объявили российского дипломата персоной нон грата. У него есть семь дней, чтобы покинуть страну. В МИД РФ пообещали принять ответные меры. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что власти балканской республики рано или поздно пожалеют об этом инциденте. Он считает большой глупостью то, что в Скопье пошли на поводу у Праги.

Северная Македония стала 10-й страной, которая выслала российских дипломатов. Изначально власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам боеприпасов во Врбетице в 2014 году, из-за которых погибли два человека. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства, в ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.