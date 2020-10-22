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В Берлине умер самый старый в мире чёрный носорог

12:38, 22 октября 2020
Фото: Zoo Berlin/facebook.com

Самка чёрного носорога, являвшаяся старейшей в мире представительницей этого вида, умерла в зоопарке Берлина. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В октябре 1975 года самка по кличке Килагуни была привезена в Берлин. С тех пор она родила пятерых детёнышей — отмечается, что это способствовало сохранению вида. Чёрные носороги активно истребляются браконьерами, которые охотятся за рогами животных. Несмотря на то что в целом популяция вида остаётся достаточно стабильной, отдельные подвиды чёрного носорога считаются вымершими. Лишь за последние 10 лет браконьеры уничтожили около семи тысяч особей.

Прощай, старушка! Сегодня мы простились с носорогом Килагуни, которой было 46 лет. Старейший в мире чёрный носорог в последнее время всё больше страдал от возрастных проблем, порой она едва могла встать на ноги. После консультаций было принято решение усыпить её, чтобы избавить от мучений, — сказано в сообщении зоопарка.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в зоопарке Шанхая. Медведи, обитающие в так называемой дикой зоне, на глазах у посетителей растерзали сотрудника учреждения.

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