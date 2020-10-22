В Берлине умер самый старый в мире чёрный носорог

https://static.news.ru/photo/0982d3a4-144b-11eb-9782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zoo Berlin/facebook.com

Самка чёрного носорога, являвшаяся старейшей в мире представительницей этого вида, умерла в зоопарке Берлина. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В октябре 1975 года самка по кличке Килагуни была привезена в Берлин. С тех пор она родила пятерых детёнышей — отмечается, что это способствовало сохранению вида. Чёрные носороги активно истребляются браконьерами, которые охотятся за рогами животных. Несмотря на то что в целом популяция вида остаётся достаточно стабильной, отдельные подвиды чёрного носорога считаются вымершими. Лишь за последние 10 лет браконьеры уничтожили около семи тысяч особей.

Прощай, старушка! Сегодня мы простились с носорогом Килагуни, которой было 46 лет. Старейший в мире чёрный носорог в последнее время всё больше страдал от возрастных проблем, порой она едва могла встать на ноги. После консультаций было принято решение усыпить её, чтобы избавить от мучений, — сказано в сообщении зоопарка.

Machâs gut, alte Dame! Wir mussten heute #Abschied von Nashorndame Kilaguni (46) nehmen. Das weltweit Ã¤lteste #Spitzmaulnashorn kÃ¤mpfte zunehmend mit typischen Altersbeschwerden. Um der alten Dame ein weiteres Leiden zu ersparen, beschloss der #ZooBerlin , Kilaguni einzuschlÃ¤fern. pic.twitter.com/c4XvQMgENp — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) October 21, 2020

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