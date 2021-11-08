В Белоруссии признали экстремистскими ещё несколько интернет-ресурсов

МВД Белоруссии внесло в перечень экстремистских формирований интернет-ресурсы оппозиционной инициативы BYPOL, а также группу граждан, объединённых посредством Telegram-чата «Смайл суки». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства, напомнив об уголовной ответственности для подписчиков.

Действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования , а также его участников (лиц, прошедших регистрацию на соответствующих ресурсах) образуют состав преступления, предусмотренного ст. 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (до семи лет лишения свободы), — говорится в сообщении.

Отмечается, что BYPOL/«мобилизационный план «Перемога» объединяет находящихся за рубежом бывших сотрудников правоохранительных органов республики.

План «Перемога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров, был aнонсирован бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в июне. Чат-бот массово и единовременно высылал уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с главой государства Александром Лукашенко для «восстановления законности в стране».

13 октября Telegram-канал ГУБOП Белоруссии сообщил, что подписчиков экстремистских Telegram-каналов будут привлекать к уголовной ответственности, ссылаясь на ещё не опубликованное постановление совмина страны «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Следом канал опубликовал списки экстремистских ресурсов.