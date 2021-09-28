В Батуми появятся искусственные острова, как в Дубае

В Батуми объявили о проекте возведения отелей на искусственных островах площадью в 90 гектаров. Общий гостиничный фонд составит 500 номеров. Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, передаёт ТАСС.

Правительство Грузии приступило к реализации проекта по строительству архипелага искусственных островов в черноморском городе Батуми. По словам министра, комплекс будет похож на пальмовые острова, которые давно уже реализуют в Дубае.

Я хочу поздравить руководство Аджарии, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной, интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов на площади в 90 гектаров тут, в Батуми, на побережье Чёрного моря, — сказала Турнава.

На островах расположатся современные гостиницы, торговые комплексы, развлекательные центры и другие объекты туристической инфраструктуры. Всего для реализации проекта планируется привлечь около $100 миллионов. Непосредственным подрядчиком выступает компания «Амбассадори Батуми».

Ранее глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал, что для осуществления этого проекта в город пригласят ведущих мировых специалистов в области архитектуры, дизайна и строительства.

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