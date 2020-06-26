В австралийском штате вновь ограничили продажу туалетной бумаги

https://static.news.ru/photo/6ffce9f0-b7b0-11ea-971d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Australscope/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Австралии торговые сети Coles и Woolworths вновь ограничили продажу туалетной бумаги в штате Виктория в связи с ростом спроса на фоне вспышки коронавируса.

Сообщения об этом появились на сайтах компаний. Согласно им, в магазинах Woolworths теперь действует лимит на количество упаковок туалетной бумаги — до двух упаковок одному покупателю. Кроме того, ограничен сбыт антисептиков, муки, сахара, макарон, куриных яиц и риса, передаёт РИА Новости.

Хотя у нас достаточно запасов, мы принимаем превентивные меры, — заявила глава компании Клэр Питерс.

Ещё более жёсткие ограничения на продажу туалетной бумаги введены в магазинах сети Coles — не более одной упаковки на человека. По словам исполнительного директора компании Стивена Кейна, установленный лимит носит временный характер и призван помочь «справиться со спросом на основные товары первой необходимости».

На протяжении нескольких последних дней в штате выявляют наибольшее в Австралии число случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в этот период в штате был зафиксирован первый за несколько дней случай летального исхода — от коронавируса скончался пожилой мужчина.

В самом начале пандемии жители страны начали массово скупать туалетную бумагу. Тогда из-за этого супермаркеты ограничили её продажи. Позже лимит был отменён.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи из ФРГ проанализировали поведение и характер скупщиков туалетной бумаги во время пандемии коронавируса. Им удалось составить психологический портрет такого человека.