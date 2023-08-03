В Австралии появился зоопарк с 3D-проекциями вместо животных

Фото: Axiom Holographics

В Австралии появился голографический зоопарк, в котором вместо настоящих животных представлены их 3D-проекции, сообщает ОТР. Территория поделена на несколько тематических зон. Экспозиции в том числе посвящены животным Африки, Арктики, а также подводному и доисторическому мирам с динозаврами.

Как уточняет издание, в некоторых зонах есть интерактивные мини-игры. Для полного погружения в помещениях специально изменяют температуру воздуха. Кроме того, с этой целью используются специфические запахи окружающей среды.

Чтобы увидеть 3D-проекции животных, посетители должны использовать специальные очки. Из-за особенностей примененных технологий экскурсии проводятся в небольших группах. При этом общая площадь зоопарка составила полторы тысячи квадратных метров, а также включает в себя два туннеля.

Власти Египта ранее собрались мумифицировать и выставить в музее тигровую акулу, которая съела 23-летнего российского туриста в Хургаде. Туша акулы уже бальзамируется в Институте морских наук и заповедников Красного моря. Уточняется, что в желудке акулы после вскрытия были найдены останки туриста: туловище, голова и руки.