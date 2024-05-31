В Австралии назначили секретаря по «изменению поведения мужчин»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В австралийском штате Виктория назначили ответственного за «изменение поведения мужчин» парламентского секретаря для борьбы с семейно-бытовым насилием. Из заявления премьера штата Джасинты Аллан следует, что депутат Тим Ричардсон займется «влиянием интернета и социальных сетей на отношение мальчиков и мужчин к женщинам и построение уважительных отношений».

Секретарь должен будет сделать штат безопаснее для женщин и детей и «положить конец трагедии, связанной со смертью местных женщин от рук мужчин». Сам он написал в Х, что работа касается создания положительных образцов для подражания. Следует оторваться от гендерных стереотипов и строить уважительные отношения, подчеркнул Ричардсон.

Решение правительства штата Виктория поддержали правозащитники из «Нет насилию» и Respect Victoria. В конце апреля премьер-министр страны Энтони Альбанезе писал в соцсети Х, что с начала года одна женщина погибала каждые четыре дня. По его мнению, правительству нужно лучше работать для борьбы с насилием.

18 апреля ситуацию с домашним насилием в России оценил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в стране не наблюдается вызывающих беспокойство показателей. Он уточнил, что опирается на данные правоохранительных органов.