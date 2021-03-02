В АТОР рассказали о спросе на внутренние и зарубежные направления

https://static.news.ru/photo/d8e7afe0-7b7d-11eb-914c-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Жители России летом собираются отдыхать в Турции и на отечественных курортах. Об этом рассказала Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Спрос на Россию сейчас по акциям раннего бронирования превышает прошлогодние показатели и показатели 2019 года, — цитирует её радиостанция «Говорит Москва».

Ломидзе добавила, что даже на ограниченный список зарубежных направлений ниже. По её мнению, россияне ждут новостей об открытии других стран и опасаются, что уже открытые могут быть закрыты. При этом в ближайшие два-три месяца туристическое авиасообщение с европейскими странами не возобновится.

Турция — лидирующее направление по акциям раннего бронирования, но динамика пока не такая активная, как на Россию, — сообщила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что россияне с 1 марта 2021 года смогут ездить в Грузию при отрицательных результатах теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили во время брифинга по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, посольство Соединённых Штатов Америки в РФ снова начнёт выдавать туристическую визу (B1/B2) с 1 марта, рассказали в Госдепе США. Заявления будут принимать только от людей, которые могут рассчитывать на получение въездного документа без прохождения собеседования. Работу генконсульств США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке ограничили в марте 2020 года.