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01 августа 2025 в 12:44

В африканской стране объявили режим ЧП на фоне угрозы пошлин Трампа

В Лесото ввели чрезвычайное положение из-за угрозы введения 50% пошлин США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Правительство южноафриканской страны Лесото объявило чрезвычайное положение, столкнувшись с угрозой введения США 50% пошлин на свою продукцию, пишет The Wall Street Journal. Этот шаг призван мобилизовать ресурсы для поддержки экономики, оказавшейся под давлением. Все это происходит на фоне высокого уровня безработицы в стране.

Министр торговли Лесото Мохети Шелиле пояснил, что чрезвычайные меры позволят правительству оперативно перенаправить средства на программы по борьбе с безработицей среди молодежи и стимулирование экономики. Швейная промышленность страны, являющаяся крупнейшим сектором по занятости населения в частных предприятиях, обеспечивает значительную долю экспорта Лесото, чей годовой ВВП составляет $2,3 млрд (186,6 млрд рублей). США являются ключевым торговым партнером, покупая почти 20% зарубежных продаж, включая продукцию для таких известных брендов, как Levi«s и Reebok, а также для крупных сетей, вроде Walmart. Угроза введения пошлин уже спровоцировала резкое сокращение заказов, остановку производственных линий и массовые увольнения в секторе.

Шелиле также сообщил, что некая американская лоббистская группа, которая, предположительно, имеет связи с влиятельными членами семьи президента США Дональда Трампа, запросила $1,5 млн (121,7 млн рублей) за кампанию по отмене пошлин. При этом министр не назвал имена лоббистов. Власти Лесото, по его словам, отвергли это предложение.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% против более 60 стран и Евросоюза. Белый дом вводит их в действие с 7 августа.

Африка
США
Лесото
пошлины
безработица
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