В Абхазии три человека дважды переболели коронавирусом

Три случая повторного заболевания COVID-19 зафиксированы в Абхазии. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.
У нас в республике есть такие пациенты, которые дважды переболели коронавирусом. Их три человека, — цитирует его «Ридус».
Цахнакия добавил, что с момента разрешения посещения республики россиянами и жителями Донбасса COVID-19 заразились семеро туристов.
Министр отметил, что жертвами инфекции стали шесть человек. Все они являлись гражданами Абхазии.
С начала пандемии в республике выявлено 610 случаев заражения коронавирусом. К настоящему времени выздоровели 165 пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что республика испытывает дефицит врачей в борьбе с COVID-19. Нехватку медперсонала власти объяснили резко возросшим количеством заболевших граждан. Они призвали жителей становиться волонтёрами и помогать медикам.