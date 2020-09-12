В Абхазии три человека дважды переболели коронавирусом

Американского шпиона, морского спецназовца, работавшего на ЦРУ в Ираке, задержали в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где расположены два нефтеперерабатывающих завода. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Глава государства не назвал имя задержанного, однако сообщил, что при задержании у него были изъяты оружие и крупная сумма в американских долларах. По словам Мадуро, подробности задержания, фото- и видеоматериалы...