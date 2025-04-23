Ушел из жизни соавтор «Богемской рапсодии» Variety: продюсер Queen и Rolling Stones Рой Томас Бейкер умер в 78 лет

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, который сотрудничал с группами Queen, Rolling Stones, а также с артистами Элтоном Джоном, Дэвидом Боуи и другими, скончался на 79-м году жизни, сообщает Variety. Он также известен в качестве соавтора культовой песни «Богемская рапсодия». Причины смерти продюсера не указаны.

Я думаю, что он привнес определенную дисциплину, много цинизма и страсть к калорийным десертам. Он любил свою еду. Поначалу он был очень дисциплинированным и строгим. он всегда все делал правильно, — рассказал о Бейкере участник Queen Роджер Тейлор.

Отмечается, что Бейкер был одним из самых успешных и влиятельных продюсеров 1970-х и 1980-х годов, помимо вышеперечисленных музыкантов и коллективов, он также продюсировал Foreigner, Элиса Купера, Cheap Trick, Devo, Сэмми Хагера, The Stranglers, Guns N' Roses. У него остались жена Тере Ливрано Бейкер и брат Алан.

Ранее сообщалось, что прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет в среду, 23 апреля, в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Москвы на улице Маршала Тимошенко. О смерти Фроликова стало известно 19 апреля. Ему было 76 лет. Как сообщил Telegram-канал SHOT, мужчина скончался на операционном столе.