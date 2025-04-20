Раскрыты дата и место прощания с директором группы «На-На» Прощание с директором группы «На-На» Фроликовым пройдет 23 апреля в ЦКБ Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет в среду, 23 апреля, в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Москвы на улице Маршала Тимошенко, сообщили в пресс-службе музыкального коллектива. Церемония начнется в 12:00 мск и продлится полтора часа — до 13:30.

Приходите все, кто желает попрощаться с прекрасным человеком, — подчеркнули в пресс-службе.

О смерти Фроликова стало известно 19 апреля. Ему было 76 лет. Как сообщил Telegram-канал SHOT, мужчина скончался на операционном столе. По информации канала, врачи проводили ему плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент орган отказал. Как написал в личном блоге друг покойного Сергей Горох, Фроликов был «интеллигенцией прежнего образца».

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