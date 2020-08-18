Соединённые Штаты назвали условия продления СНВ-3

https://static.news.ru/photo/f4de37b0-e171-11ea-b33d-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

США готовы продлить «на некоторый период времени» действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но с определёнными условиями. Об этом заявил во вторник, 18 августа, спецпосланник Соединённых Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Если мы сможем уладить вопрос верификации и если мы сможем выйти на политически обязывающие соглашения, мы намерены предложить продление ДСНВ на некоторый период времени, — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Биллингсли отметил, что определенные условия касаются вопроса «новых российских вооружений, которые не охвачены действующим договором».

Если это будет сделано, то мы будем готовы рекомендовать президенту Трампу принять решение о продлении ДСНВ-3 в этом году, — добавил он.

СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.

Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет гонка за пост главы государства, писал NEWS.ru.