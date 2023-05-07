Умер пленивший Че Гевару боливийский генерал Гари Прадо Сальмон Умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, командовавший захватом Че Гевары

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон скончался в возрасте 85 лет, сообщил его сын в Twitter. Военный известен тем, что в 1967 году командовал батальоном рейнджеров, который пленил революционера Эрнесто Че Гевару.

Господь призвал моего отца — генерала Гари Аугусто Прадо Сальмона. <...> Он был необыкновенным человеком, — говорится в сообщении сына генерала.

Латиноамериканский революционер Че Гевара в ноябре 1966 года прибыл в Боливию, чтобы организовать партизанское движение. 8 октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро. На следующий день раненый Че Гевара оказался в плену, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте.

Сам Прадо Сальмон в убийстве Че Гевары не принимал участия, но его все равно воспринимали одним из убийц революционера. В 1968 году сторонники Че Гевары совершили неудачное покушение на жизнь генерала.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года в возрасте 80 лет скончался отставной сержант армии Боливии Марио Теран, казнивший революционера Эрнесто Че Гевару. Причиной смерти Терана стала болезнь легких. Право убить революционера предоставили Терану после того, как тот вытянул короткую соломинку в споре с другими солдатами, желавшими это сделать.