Умер экс-премьер Японии Тосики Кайфу

В Японии 9 января в возрасте 91 года скончался бывший премьер-министр страны Тосики Кайфу. Он возглавлял правительство в период с августа 1989-го по ноябрь 1991 года, сообщает агентство Yomiuri.

Кайфу был первым премьер-министром Японии, который направил за пределы страны подразделения Сил самообороны для участия в миссии в Персидском заливе. После окончания войны Япония, благодаря главе правительства, участвовала в обезвреживании мин, оставшихся по завершению боевых действий в акватории.

Кайфу появился в большой политике в возрасте 29 лет. Впервые его избрали в Палату представителей в 1960 году. В августе 2009 года бывший премьер-министр потерпел поражение на выборах и завершил политическую карьеру.

Ранее ушёл из жизни бывший премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Пэн. Он умер в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая. Ли Пэн с 1988 по 1998 год занимал должность премьера Госсовета КНР, писал NEWS.ru.