Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Киев не прекратит войну в Донбассе. В связи с этим, по его словам, лучшим выходом в данной ситуации была бы ликвидация Украины как государства, передаёт «Украина.ру».

По мнению Безпалько, у властей современной Украины нет субъективности, а инструментарием внешнего управления Запада в стране выступают влиятельные националисты. Политолог отметил, что в таких условиях выполнение Минских соглашений становится попросту невозможным.

Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт, — сказал он.

Безпалько также подчеркнул, что власти страны делают всё возможное, чтобы ухудшить жизнь своего населения. Именно поэтому, считает он, лишение Украины государственности стало бы лучшим сценарием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе, является «нормандский формат» с участием Германии, Франции, России и Украины.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, когда части Донецкой и Луганской областей страны отказались подчиняться новым властям в Киеве. По данным ООН, за время конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек.