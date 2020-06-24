Украинский депутат: безработные рожают детей «очень низкого качества»

https://static.news.ru/photo/5e427ed2-b63e-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpg Галина Третьякова Фото: Галина Третьякова/facecook.com

Депутат Верховной рады от фракции «Слуги народа», глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются «дети низкого качества».

Как сообщает «Страна.ua», Третьякова заявила, что зачастую те, кто получает социальную помощь, рожают детей ради выплат. Это приводит к появлению детей «очень низкого качества», которые впоследствии тоже «садятся на выплаты».

Депутат также похвалила практику стерилизации женщин без высшего образования, применявшуюся в Сингапуре в прошлом веке. По её словам, такая методика позволила «выкорчевывать в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».

После таких слов постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин потребовала отставки Третьяковой.

Как писал NEWS.ru, в России родителям детей-инвалидов необходимо разрешить работать официально, сохраняя при этом за собой все льготы и пособия. С таком предложением выступила Партия Роста.

Сейчас социально активные женщины, воспитывающие детей-инвалидов, вынуждены скрывать свой заработок, чтобы не лишиться льгот, заявили в пресс-службе политического движения. Занимаясь бизнесом, опекуны зачастую оформляют документы на третьих лиц, а работая по найму, соглашаются на зарплату в конвертах.