Украинские нацбатальоны создали «летучие эскадроны смерти» в Харькове

В Министерстве обороны России сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В ведомстве добавили, что украинсике неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита, передаёт URA.RU.

Боевики украинских нацбатальонов создали «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам Харькова, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали о случаях, когда гражданские лица арестовывают сотрудники СБУ за предположительно хорошее отношение к России, а затем «эти люди не возвращаются». Отмечается, что Россия обратилась к ООН и ОБСЕ с призывом принудить Киев к выполнению гуманитарных обязательств в Харькове.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин ранее заявил, что в настоящий момент в Мариуполе могут находится до 4 тысяч украинских военных и боевиков. Он добавил, что точную цифру назвать трудно.