Названа численность боевиков и бойцов ВСУ в Мариуполе

До четырёх тысяч украинских военных и боевиков могут в настоящий момент находиться в Мариуполе. Об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной республики Эдуард Басурин, добавив, что точную цифру назвать трудно.

Трудно сказать (точную цифру оставшихся украинских военных и боевиков в Мариуполе), ориентируемся на цифру 3-4 тысячи, — сказал Басурин.

Басурин ранее заявил, что силы республики заблокировали националистов на территории завода «Азовсталь» в Мариупольской промзоне. При этом, по словам представителя народной милиции ДНР, часть украинских боевиков бросили оружие и, переодевшись в гражданскую одежду, прячутся в домах под видом местных жителей.

Ещё часть украинских бойцов пытается выйти из города по гуманитарным коридорам, но сотрудники силовых ведомств выявляют их, заявил Басурин. По его словам, у украинских военных заканчиваются боеприпасы, и по этой причине многие из них складывают оружие.