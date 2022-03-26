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Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

09:44, 28 марта 2022
Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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У украинских военных заканчиваются боеприпасы, и по этой причине многие из них складывают оружие. Со стороны ВСУ стало прилетать меньше снарядов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается, — сказал он.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей республики.

Ранее Басурин рассказал, что на фронте близится психологический надлом: украинские войска вытесняются из населённых пунктов, и поэтому всё чаще обстреливают жилые районы в ДНР. При этом он отметил, что «противник хорошо воюет, нельзя закидать его шапками».

Басурин добавил, что серьёзное сопротивление оказывают нацбатальоны. По его мнению, их бойцы подлежат смертной казни, если будут доказаны факты их преступлений в отношении жителей Донбасса.

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