Басурин: в ходе спецоперации на Украине произойдёт психологический надлом

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил NEWS.ru, что украинские нацбатальоны серьёзно сопротивляются и действуют без паники. В связи с этим он подчеркнул, что нужно находить слабые стороны противника, чтобы его сломать. В ходе спецоперации РФ должен произойти психологический надлом — взятие Мариуполя и окружение самой боеспособной группировки украинских войск, подчеркнул Басурин.

Сама по себе ситуация тяжёлая. Поэтому нужен психологический надлом. Первый надлом, который произойдёт, это Мариуполь. Второй психологический надлом — это окружение самой боеспособной группировки украинских войск, — отметил Басурин.

По его словам, нужно предугадывать следующие действия украинских военных. Это позволит сохранять жизнь бойцам и наносить противнику существенный урон.

Басурин ранее заявил, что украинские националистические батальоны не смогут выйти из Мариуполя. По его словам, рано или поздно перед ними встанет выбор — сдаться или умереть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что чеченские подразделения, которые принимают участие в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» восточную часть города. Весь Левобережный район Мариуполя «очистили от банд», отметил он.