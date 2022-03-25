«Они подлежат смертной казни»: Басурин о бойцах нацбатальонов Украины

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил в интервью NEWS.ru, что бойцы украинских нацбатальонов подлежат смертной казни, если будут доказаны факты их преступлений в отношении жителей Донбасса. По его словам, в списке преступников должны быть указаны не только те, кто использовал людей в качестве щита. Есть украинская власть, которая довела страну до нынешнего состояния, и отдельные личности, которые отличились в зверствах.

Как я и говорил, это должен быть Нюрнберг 2.0. Необходимо предоставить доказательную базу преступлений и на основании неё вынести вердикт виновным. Они подлежат смертной казни, — заявил он.

Басурин отметил, что зверств с 2014 года было совершено много, эти случаи должны быть расследованы, а результаты переданы в международный суд. По его словам, все сведения о военных преступлениях нацбатальонов передаются представителю ООН по правам человека.

Рано или поздно придёт момент, когда ответственные будут осуждены, и Европа должна принять в этом участие, — резюмировал он.

Замглавы МИД ЛНР Анна Сорока ранее сообщила, что Луганская Народная Республика находит на освобождённых территориях подтверждения существования украинских концлагерей, о которых ранее сообщали очевидцы. По её словам, один из таких объектов был обнаружен в селе Половинкино. В нём были установлены заборы, колючая проволока, а также камеры.