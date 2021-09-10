Украинская разведка заявила, что у России есть «план присоединения страны»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России есть план по присоединению страны. По его словам, Москва ещё до событий 2014 года готовилась к «захвату» украинских территорий. Его слова приводит «Лига».

Причём это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьёзной аннексии территории Украины, — подчеркнул Буданов.

При этом начальник ГУР уверен, что в 2014 году киевские власти совершили «большую ошибку». Он уточнил, что тогда Киев не позволил применить силы разведки против россиян, которые тогда находились на территории Крымского полуострова. Генерал заметил, что его подчинённые очень «хотели вступить в бой».

При этом Москва уже неоднократно заявляла, что у неё нет никаких агрессивных намерений в отношении государств, и Украина в их же числе. Тем не менее со стороны соседней страны регулярно слышатся заявления об «аннексии» её территорий, а также о желании посягнуть на территориальную целостность России.

К примеру, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее предлагал добавить на форму национальной сборной Украины по футболу, на которой уже изображён Крым, ещё несколько регионов РФ.