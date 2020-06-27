После того как Китай стал громче заявлять о своих амбициях на море, возможности его ВМС оказались в центре внимания западных политиков и экспертов. Однако те, кто озабочен военным потенциалом КНР, кажется, упускают из вида один важный инструмент — китайские частные охранные компании (ЧОК), которые нередко выступают более эффективной альтернативной регулярным силам. Несмотря на то что Пекин не спешит делиться данными о своих «солдатах удачи», кое-что о них всё равно известно. Эксперты говорят, что эффективность этого актива компенсируется его рискованностью.

Необходимость в собственных ЧОК у Пекина возникла на фоне роста инвестиций и активов за рубежом, а также числа задействованных там работников, особенно в рамках продвигаемой Си Цзиньпином инициативы «Один пояс — один путь». Это оказалось справедливо даже для морских перевозок. Несмотря на то что китайское руководство продолжает вкладывать средства в модернизацию и профессионализацию своих регулярных ВС, полное использование китайских ВМС в ряде случаев может оказаться слишком трудным и дорогостоящим, говорят аналитики. Финансово недоступными для китайцев являются даже западные частные охранные фирмы: их прайс-лист может оказать влияние на прибыльность. В связи с этим услуги «родных» компаний всё чаще привлекают внимание китайских предпринимателей. Это единственная доступная альтернатива, к которой в условиях территориальных споров всё чаще прибегают на море.

Несмотря на то что количество частных компаний по обеспечению безопасности на море в Китае растёт, реальных лидеров отрасли относительно немного. Западные исследователи, как правило, сразу указывают на Hua Xin Security Services — первую военно-морскую фирму в Китае, деятельность которой за рубежом была одобрена государственными структурами.

Chinafotopress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Другим примером является группа «Чжунцзюнь Цзюньхун» (Sea Guards), генеральный директор которой одержим идеей повысить профессионализм китайской индустрии охранных услуг за рубежом. Список компаний, которые активно продвигают свои услуги, включает в себя Hanwei International Security Services, China Security Technology Group и DeWei Security Group. Этого перечня, по словам экспертов, достаточно для того, чтобы хотя бы коротко изучить особенности национальной индустрии.

Однако ошибочно считать, что в этих ЧОК работают исключительно китайцы. Безусловно, и Hua Xin, и China Security Technology Group подчёркивают, что их сотрудники служили в регулярной армии и даже участвовали в некоторых миссиях сопровождения ВМС Китая. Однако есть признаки того, что кадровый состав китайских частных компаний по обеспечению безопасности на море интернационализируется в большей степени, чем предполагают исследователи. Например, известно, что в состав компании China Security Technology Group входят граждане третьих стран, в частности украинцы и непальцы. Кроме того, China Security Technology Group и Hua Xin создали в некоторых странах локальные филиалы или совместные предприятия, в которых работают местные сотрудники. Однако неясно, как в таких компаниях распределяются обязанности.

До сих пор Китай стремился управлять этим рынком. Согласно закону 2009 года, частные охранные компании находятся под полным контролем Министерства общественной безопасности и как минимум 51% от общего зарегистрированного капитала должен принадлежать государству. В 2015 году китайские правительственные органы морской безопасности согласовали особые меры, которые требуют от судов под китайским флагом в особо опасных зонах подавать запрос на получение эскорта частной вооружённой охраны. Министерство торговли Китая в 2018 году предложило ещё одни правила для того, чтобы контролировать отрасль: в ведомстве посчитали важным, чтобы китайские частные охранные компании за рубежом соблюдали местные законы и нормы.