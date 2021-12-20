Украина захотела провести по Керченскому проливу военные катера из США

Украина намерена разместить на строящейся базе на Азовском море патрульные катера, полученные от Соединённых Штатов. Для этого Киеву нужно провести их через Керченский пролив, заявил агентству УНИАН командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В Бердянске находится единственная база на Азове. Там будут размещаться все корабли, которые находятся в Азовском море и которые будут доходить до Азовского моря в последующие годы, — заявил он.

Неижпапа добавил, что украинские военные также намерены создать манёвренные пункты базирования кораблей, например в Мариуполе. Он не исключил, что Украина может попытаться доставить катера в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, несмотря на то что его контролирует Россия.

Мы должны оставлять за собой право прохода наших кораблей через Керченский пролив, — резюмировал он.

Киев намерен разместить на Азовском море катера Mark VI амeриканского производства. Они предназнaчены для действий в прибрежной зоне, доставки морской пехоты, проведения cпециальных операций. Украина подписала контракт на шесть таких катеров, а всего плaнирует приобрести 12.

25 ноября 2018 года суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, катера Пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона заявила, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу.