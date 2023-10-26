Удар российской «Рапирой» по БМП Marder показали на видео

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео поражения боевой машины пехоты Marder с военнослужащими ВСУ, подбитой из российского противотанкового орудия «Рапира». На кадрах показано уничтожение немецкой БМП вместе с украинским экипажем в зоне СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На записи видно, как российские военнослужащие перед ударом скорректировали огонь с помощью беспилотника. При точном попадании по цели из противотанковой пушки «Рапира» украинская БМП Marder загорелась. Несколько солдат ВСУ успели выбраться из машины, но, по сведениям канала, погибли неподалеку.

Минобороны РФ сообщило, что за сутки на шести направлениях в зоне СВО потери Украины составили около 850 военнослужащих. ВС РФ уничтожили четыре танка, в том числе два Leopard на Запорожском направлении. Также на Донецком направлении поразили артиллерийскую установку Dana производства Чехии. Кроме того, средствами ПВО за сутки были перехвачены шесть снарядов HIMARS и GLSDB и сбиты 27 украинских дронов.

Ранее в Сети появилось видео поражения самоходной артиллерийской установки M109A6 Paladin в зоне СВО. По данным военкора Андрея Руденко, кадры были сняты на Артемовском направлении.