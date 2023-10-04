Опубликовано видео уничтожения самоходной артустановки «Паладин» в зоне СВО Военкор Руденко опубликовал кадры уничтожения САУ «Паладин» в Бахмутском районе

Фото: МО РФ

В Сети появилось видео уничтожения Южной группировкой войск ВС РФ американской самоходной артиллерийской установки M109A6 «Паладин» в Бахмутском районе. На кадрах, опубликованных военным корреспондентом Андреем Руденко, видно, как по военной технике ВСУ нанесли точное огневое поражение, после чего на месте образовался столб дыма.

Ранее Руденко опубликовал кадры, на которых Южная группировка войск ВС России успешно ликвидировала реактивную систему залпового огня ВСУ «Град» вблизи населенного пункта Часов Яр Бахмутского района. Также в Сети опубликовали видео с ликвидированной колонной ВСУ на Запорожском направлении. В кадре можно заметить уничтоженный британский танк Challenger 2.

До этого авиация группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в процессе контрбатарейной борьбы были уничтожены одно орудие и три минометных расчета противника. Вместе с тем группировка смогла отразить атаку украинской армии в направлении Приютного.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские силы в зоне проведения спецоперации существенно ослабили боевой потенциал противника. По его словам, украинская армия получила серьезный урон.