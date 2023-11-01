Удар по Кременчугскому НПЗ: у ВСУ теперь будут огромные проблемы с топливом

Фото: МЧС Украины

Наша армия нанесла очередную серию результативных ударов по военным объектам киевской Украины. В том числе наши беспилотники остановили работу на самом крупном украинском НПЗ, что расположен в Полтавской области, в Кременчуге (российское Министерство обороны не подтверждало факт удара). Тут, правда, у пытливого читателя может возникнуть недоуменный вопрос: как же так? Разве в апреле 2022 года уже не рапортовали о полном уничтожении этого ключевого предприятия для снабжения армии Украины? Но военная история Кременчугского НПЗ действительно запутанная.

НПЗ-призрак

Нашу патриотическую общественность наряду с вопросами о сохраняющихся на Украине мостах, туннелях и железных путях постоянно мучил вопрос о продолжающем работу Кременчугском НПЗ. Казалось бы, обладая серией беспилотников и высокоточным ракетами большого радиуса действия поразить такой уязвимый объект, как нефтеперегонный завод, не представляет особого труда. Стоит только зацепить, и грандиозный пожар, уничтожающий все и вся, гарантирован.

Между тем этот завод, который, как было принято говорить, строила вся советская страна, способен перерабатывать до трех миллионов тонн сырой нефти. И производить всю гамму нефтепродуктов — от дизеля, столь необходимого для военной техники, до современного бензина. Понятно, что он оставался ключевым объектом для армии Украины, а потому информация о том, что он работает, воспринималась у нас болезненно.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сложная постановочная акция

Но еще в самом начале СВО была информация, что Кременчугский НПЗ полностью уничтожен. И вроде бы все успокоились. Было понятно, что уничтожение таких предприятий приближает нашу победу, поскольку из Польши дизельного топлива для танков не навозишься. Все же помнят, как важно было отрезать гитлеровскую Германию от нефтяных промыслов в Румынии. А эрзац-бензина фашистам явно не хватало.

Но, как выяснилось, зря радовались столь удачной атаке. На Украине умельцы из «Квартала95» решили сделать постановочную акцию. Днем завод действительно не работал, но ночью, когда признаки его жизнедеятельности были не столь заметны, производство возобновлялось, пусть и в меньших масштабах. И бензовозы шли по прежним адресам. А потом и от маскировки отказались. И украинская армия продолжала снабжаться.

Причем тут наши олигархи

Неудивительно, что вокруг живучести этого НПЗ возникло немало слухов. Мы успешно разрушали украинскую энергосистему, последовательно крушили портовую инфраструктуру, а Кременчугский НПЗ по-прежнему работал. А тут еще и вопросы собственности этого предприятия были весьма запутанными, поскольку оно неоднократно переходило из рук в руки. Хотя большую часть времени контролировалось группой «Приват».

Возникли предположения, что НПЗ входит в сферу интересов и нашего олигархата, который использует свое кулуарное влияние для сохранения предприятия. Так сказать, на будущее. Конфликты ведь заканчиваются, а восстанавливать подобный крупный завод трудно и дорого. Тут же конспирологи стали подбрасывать версии, что НПЗ входит в сложные схемы неких тайных договоренностей. Зря что ли Роман Абрамович регулярно циркулирует между Стамбулом, Иерусалимом, Киевом и Москвой.

Так что если на этот раз завод все-таки уничтожен или серьезно поврежден, то это не просто удар по снабжению украинских бойцов, сужение области маневра для бронетехники и обычного транспорта. Это и конец разного рода провокационных слухов.

Но для того чтобы завод окончательно прекратил свое существование, видимо, необходимо его еще неоднократно и последовательно атаковать.

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