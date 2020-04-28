Учёные считают, что Бразилия может стать новым очагом коронавируса

https://static.news.ru/photo/5b9aac46-8933-11ea-bb6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veetmano Prem/Global Look Press

Учёные предполагают, что Бразилия может стать новой «большой горячей точкой коронавируса» из-за высказываний президента страны Жаира Болсонару о том, что инфекция является «небольшим гриппом».

У нас здесь есть все условия для того, чтобы пандемия стала серьёзной, — считает вирусолог из Университета Сан-Паулу Пауло Брандао.

В настоящее время в Бразилии инфицированы 62 тысячи человек и 4200 погибли от вируса. По мнению учёных, реальные цифры заболевших могут превышать 1 млн.

Ранее Жаир Болсонару на фоне распространения коронавирусной инфекции по территории страны уволил главу федеральной полиции Маурисио Валейсо. Причину снятия высокопоставленного стража порядка с должности политик не назвал, писал NEWS.ru.