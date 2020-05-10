Учёные опровергли возможность выработки коллективного иммунитета к COVID-19

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Исследователи департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса проанализировали статистику заражения коронавирусом по всему миру. Они пришли к выводу, что достичь коллективного иммунитета не удастся ни в одной стране.

По их данным, для его выработки необходимо, чтобы COVID-19 переболели 70% жителей, говорится на сайте учреждения.

Ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух-четырёх процентов, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы, — подчеркнули учёные.

Авторы исследования привели в пример Соединённые Штаты, где на данный момент инфицированы 2,25 млн граждан. Для выработки коллективного иммунитета потребуется заражение как минимум 200 млн человек. При нынешних темпах заболеваемости этой отметки удастся достичь только к 2021 году, когда болезнь убьёт 500 тысяч американцев.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.