Ученый рассказал о вреде снарядов с обедненным ураном для человека Профессор Неделькович: боеприпас с обедненным ураном весьма токсичен для человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеприпас с обедненным ураном весьма токсичен, а механизм действия при попадании обедненного урана в организм не изучен до конца, рассказал NEWS.ru профессор Приштинского университета Велимир Неделькович. По его словам, обедненный уран легко проникает через дыхательные пути, пищеварительный тракт и через открытые раны на коже.

Проблема возникает, когда происходит взрыв боеприпаса с обедненным ураном, он очень токсичен. Причем в научных кругах до сих пор нет единого мнения, каков механизм действия при попадании обедненного урана в организм. Он легко проникает через дыхательные пути, пищеварительный тракт и через открытые раны на коже. <...> Известен случай, когда в Косово вскрыли подбитый снарядом с обедненным ураном танк, и даже кости находившегося внутри танкиста были обожжены, — рассказал ученый.

Ранее врач-онколог, профессор Медицинской академии США Владимир Ковчин сообщил, что последствия использования боеприпасов с обеднённым ураном в Югославии сопоставимы с итогами бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По его словам, количество онкобольных после всех этих событий увеличилось, но о применении урана в Югославии не сообщалось, потому что радиация оттуда не распространилась на другие страны.