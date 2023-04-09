Онколог сравнил использование обедненного урана в Югославии с Хиросимой Онколог Ковчин: применение обедненного урана в Югославии сопоставимо с Хиросимой и Чернобылем

Фото: George R. Caron, Public domain, via Wikimedia Commons

Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа)

Последствия использования боеприпасов с обеднённым ураном в Югославии сопоставимы с итогами бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил NEWS.ru врач-онколог, профессор Медицинской академии США Владимир Ковчин. По его словам, количество онкобольных после всех этих событий увеличилось, но о применении урана в Югославии не сообщалось. Возможно, это произошло потому, что радиация оттуда не распространилась на другие страны.

Я не вижу существенной разницы между Нагасаки, Хиросимой, войной в Персидском заливе, Чернобылем, Фукусимой и тем, что произошло в Югославии. Единственная разница заключается в количестве людей, подвергшихся радиоактивному и ядерному облучению, и в продолжительности этого воздействия. Доказано, что количество онкобольных после всех этих событий увеличилось. Но почему никто в мире не говорил о применении урана в Югославии? Наверное потому, что их не коснулось то излучение, которое вредило только нам, — подчеркнул онколог.

Ранее китайское издание The Paper предположило, что власти Великобритании приняли решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы придать преимущество танкам Challenger 2. По мнению журналистов, без этих боеприпасов британские танки бесполезны на поле боя. Автор статьи отметил, что еще одной причиной отправки Киеву таких снарядов является попытка сделать непригодными для жизни территории, которые присоединились к России, и спровоцировать США отправить Украине похожие снаряды.