В Китае объяснили отправку Киеву боеприпасов с обедненным ураном The Paper: снаряды с обедненным ураном нужны, чтобы спасти танки из Британии от позора

Фото: Staff Sgt. Nicholas Perez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Великобритании приняли решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы придать преимущество танкам Challenger 2, пишет китайское издание The Paper. По мнению журналистов, без этих боеприпасов британские танки бесполезны на поле боя. Автор статьи отметил, что еще одной причиной отправки Киеву таких снарядов является попытка сделать непригодными для жизни территории, которые присоединились к России, так как Лондон не может не знать об опасности оседания радиоактивной пыли в почве и воде.

Боевой танк Challenger 2 не оснащен современными бронебойными снарядами из обычных материалов. Чтобы придать своим машинам более внушительный вид и избежать «позора» на Украине, Великобритания может только приложить к ним боеприпасы с обедненным ураном. Но не факт, что они спасут ситуацию, — сказано в публикации.

В материале также допускается, что это сделано для того, чтобы спровоцировать США отправить Украине похожие снаряды.

Ранее военный эксперт Франц Клинцевич заявил, что применение ВСУ танковых боеприпасов с обедненным ураном грозит Украине серьезными последствиями. По его словам, при выстреле эти снаряды выбрасывают токсичную урановую пыль, а территории, на которую они попадут, станут непригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности. Учитывая, что период распада урана составляет 17 млрд лет, западное вооружение в итоге может оставить Украину без сельского хозяйства.