Названы последствия использования ВСУ снарядов с ураном Военный эксперт Клинцевич: снаряды с обедненным ураном могут лишить Украину сельского хозяйства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение ВСУ танковых боеприпасов с обедненным ураном грозит Украине серьезными последствиями, рассказал «360» военный эксперт Франц Клинцевич. По его словам, при выстреле эти снаряды выбрасывают токсичную урановую пыль, а территории, на которую они попадут, станут непригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности. Учитывая, что период распада урана составляет 17 млрд лет, западное вооружение в итоге может оставить Украину без сельского хозяйства.

Опасность этого оружия заключается в том, что, когда оно начинает работать, из-за высокой температуры создается урановая пыль, которая крайне токсична. Поэтому ее применение чревато серьезными последствиями, — объяснил Клинцевич.

Военный эксперт подчеркнул, что подготовка танковых экипажей ВСУ к применению боеприпасов с обедненным ураном уже началась. При этом США утверждают, что не будут поставлять Киеву эти боеприпасы, но об их отправке объявила Великобритания. Клинцевич уверен, что это говорит о тотальной лжи и непорядочности Запада.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.