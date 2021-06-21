Медики выяснили, как коронавирус влияет на клетки крови

Коронавирус имеет способность влиять на клетки крови. К подобному выводу пришли врачи Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии. Они объяснили, как и почему это возможно. Результаты исследования опубликованы в издании Biophysical Journal.

В ходе эксперимента медики использовали сведения о 17 пациентах с различными фазами коронавируса, 14 выздоравливающих больных и 24 здоровых людях, вошедших в контрольную группу. Они изучили более четырёх миллионов клеток крови пациентов и сравнили их с показателями здоровых людей. Выяснилось, что коронавирус может менять структуру клеток крови.

Мы нашли значительные изменения в жёсткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов, — отметили специалисты.

По мнению врачей, эти изменения могут вызывать повышенный риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии лёгких. Также они влияют на дефицит кислорода.

Ранее стало известно, что в Казахстане выявили новую мутацию коронавирусной инфекции, схожую с индийским штаммом COVID-19. Она была выявлена после того, как учёные получили ПЦР-скрининг положительных тестов на COVID-19. Их сделали после резкого скачка заболеваемости в городе Нур-Султан. Мутацию признали характерной для индийского штамма инфекции.