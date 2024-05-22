Ученые объяснили учащение случаев турбулентности в полете Ученый Уильямс: частые случаи турбулентности вызваны глобальным потеплением

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Случаи турбулентности в полете увеличиваются по мере того, как на планете становится теплее из-за изменения климата, заявил профессор атмосферных наук в Университете Рединга Пол Уильямс. По словам эксперта, которые приводит The Mirror, турбулентность неба в Северной Атлантике увеличилась на 55% по сравнению с 1979 годом.

Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что турбулентность увеличивается из-за изменения климата... Наши последние прогнозы на будущее указывают на удвоение или утроение сильной турбулентности реактивных течений в ближайшие десятилетия, если климат продолжит меняться, — отметил Уильямс.

Издание напомнило, что турбулентность — это нестабильное движение воздуха, которое может быть вызвано изменением скорости и направления ветра. Чаще всего это происходит при движении воздушного судна над горными хребтами или холмистой местностью, а также во время гроз, в очень жаркую или холодную погоду. Часто такие происшествия вызывают быстрое падение высоты.

В качестве примера портал привел недавний случай с лайнером Singapore Airlines, который попал в зону турбулентности, следуя из Лондона в Сингапур. Двое пассажиров скончались, еще 70 доставлены в больницу с травмами. При этом издание выяснило, что одна из жертв — 73-летний британец — умер от сердечного приступа после резкой потери высоты самолетом и резкого изменения давления на борту.

Инцидент с сингапурским самолетом произошел 21 мая. Экипаж подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока. По данным СМИ, один из погибших не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло, второй скончался уже после экстренной посадки. На распространившихся в Сети кадрах видно, что по всему салону разбросана еда. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.