Убийство назвали в Раде причиной гибели нардепа

Версия о самоубийстве народного депутата Верховной рады из группы «Доверие» Валерия Давиденко выглядит неправдоподобной. Об этом заявил его коллега Сергей Шахов.
По его словам, Давиденко не имел склонностей к суициду, был жизнерадостным, ко всему относился с юмором, любил жену и детей, поэтому «просто не мог» покончить с собой,
Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении, — рассказал Шахов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что найденный мёртвым в своём офисе Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк. Версия о суициде рассматривается в качестве предварительной.
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