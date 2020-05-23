Убийство назвали в Раде причиной гибели нардепа

https://static.news.ru/photo/6ddd4782-9d4d-11ea-89be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Версия о самоубийстве народного депутата Верховной рады из группы «Доверие» Валерия Давиденко выглядит неправдоподобной. Об этом заявил его коллега Сергей Шахов.

По его словам, Давиденко не имел склонностей к суициду, был жизнерадостным, ко всему относился с юмором, любил жену и детей, поэтому «просто не мог» покончить с собой, сообщает «Страна.ua».

Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении, — рассказал Шахов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что найденный мёртвым в своём офисе Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк. Версия о суициде рассматривается в качестве предварительной.