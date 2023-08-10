Убийство кандидата в президенты Эквадора попало на видео

Фото: JOSE JACOME/EPA/ТАСС

Фернандо Вильявисенсьо

Один из участников встречи с кандидатом в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо снял на видео момент его убийства. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что политика застрелили сразу после того, как он сел в автомобиль. Было слышно несколько выстрелов, смертельными для кандидата стали три попадания. По меньшей мере восемь участников мероприятия также попали в больницу с ранениями.

Фернандо Вильявисенсьо был убит в минувшую среду, 9 августа, сразу после выступления на предвыборном мероприятии в городе Кито. По словам друга политика, он скончался от ранения в голову. Согласно данным последних социологических опросов, у Вильявисенсьо не было шансов на победу на выборах, так как он не набирал достаточное количество голосов избирателей.

Убийство Вильявисенсьо потрясло других кандидатов в президенты Эквадора. Они приняли решение приостановить свои избирательные кампании после предложения кандидата от коалиции «Давайте действовать» Отто Соннехольснера. К нему присоединились кандидаты от партий «За страну без страха», «Конечно, это возможно» и «Друг». Представитель движения «Гражданская революция» досрочно завершила встречу с избирателями, узнав о смерти Вильявисенсьо.