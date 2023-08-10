В Эквадоре приостановили кампанию после убийства кандидата в президенты Кандидаты в президенты Эквадора приостановили кампании после убийства Вильявисенсио

Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

Ряд кандидатов в президенты Эквадора приостановили свои избирательные кампании после убийства их конкурента Фернандо Вильявисенсио, сообщает ТАСС. Отложить работу по предстоящим выборам и обсудить произошедшее предложил кандидат от коалиции «Давайте действовать» Отто Соннехольснер на своей странице в Twitter (X)/

Я призываю каждого отодвинуть на второй план предвыборную деятельность и на время приостановить кампанию, чтобы вместе сесть и обсудить будущее страны и вместе принять решения, — призвал политик.

Его призыву последовали представитель альянса «За страну без страха» Ян Топик, участник коалиции «Конечно, это возможно» Яку Перес и кандидат от движения «Друг» Боливар Армихос. Также сообщается, что лидер предвыборной гонки, представитель движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес, узнав об убийстве Вильявисенсио, досрочно завершила свою предвыборную встречу.

Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову вечером 9 августа после предвыборного мероприятия в столице Эквадора. В рейтинге кандидатов он занимал четвертое -места и не являлся претендентом на победу. Также в результате нападения пострадали девять человек, среди которых двое полицейских и кандидат в Национальную ассамблею.

По информации полиции, в ходе перестрелки был смертельно ранен также один из подозреваемых в нападении на политика.

Также газета El Universo сообщила, что несколько офисов предвыборной кампании Вильявисенсио подверглись вооруженным нападениям после его убийства. В свою очередь телеканал Ecuavisa узнал, что в 20 метрах от места убийства политика было обнаружено взрывное устройство.

Досрочные выборы президента и парламента Эквадора назначены на 20 августа. Действующий глава государства Гильермо Лассо созвал их ради роспуска парламента, поскольку, по его словам, законодатели мешают правительству проводить реформы. При этом сам Лассо, чей срок полномочий истекал в 2025 году, объявил, что не станет участвовать в выборах.